Moratti: “Kvaratskhelia è un fenomeno, complimenti al Napoli”

L’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti elogia il georgiano del Napoli

I tifosi del Napoli vedono in Kvicha Kvaratskhelia il loro nuovo idolo. Il georgiano ha totalizzato già tre gol e un assist nelle prime due gare di campionato e a tal proposito si è espresso Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, nel corso di ‘Radio Goal’, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

Queste le sue parole:

“Kvaratskhelia? Per me è un fenomeno, non so come lo hanno scovato, nessuno si aspettava che fosse così forte e che potesse segnare subito tanti gol. Vanno fatti i complimenti al Napoli per aver fatto un acquisto così importante“.

