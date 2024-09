Biasin: “Conte vuole vincere subito lo scudetto”

Fabrizio Biasin svela gli obiettivi di Antonio Conte sulla panchina del Napoli

Fabrizio Biasin, capo dei servizi sportivi del quotidiano Libero, è intervenuto nel corso di ‘Pressing’, trasmissione in onda sui canali Mediaset: “Il primo a pensare che il Napoli sia da Scudetto è Antonio Conte. Non lo dirà mai, ma se lui sceglie una piazza è perché crede che possa vincere subito, non tra 2, 3 o 50 anni. Lui non è uno che ha in mente il secondo posto, non lo considera proprio.

Ha tutte le condizioni per fare una stagione ad altissimo livello. Ha anche una rosa che non manca di nulla, ha anche alternative e giocherà per vincere il campionato ed è la cosa più normale del mondo. Lui sceglie una piazza solo se ha l’impressione di fare grandi cose nell’immediato, sapeva che senza coppe e con un certo mercato poteva vincere subito ed ha una super-squadra”.