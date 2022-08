Belotti è un nuovo giocatore della Roma: le sue prime parole

Andrea Belotti è un nuovo giocatore della Roma: arrivano le prime dichiarazioni dell’attaccante ed anche del club giallorosso.

La Roma ha annunciato ufficialmente l’arrivo di Andrea Belotti all’interno del club. Il comunicato è arrivato nel corso della giornata di oggi. L’AS Roma ha prima pubblicato un tweet accompagnato dalla frase: “Benvenuto Gallo Belotti”. Successivamente anche il general Manager Thiago Pinto ha speso belle parole per l’attaccante.

“Andrea è uno degli attaccanti più prolifici della Serie A, con lui alziamo ulteriormente il livello del reparto avanzato. La sua determinazione nello scegliere la Roma ha colpito tutti noi e oggi siamo davvero felici di poter iniziare questa nuova avventura.”

Infine, Andrea Belotti ha voluto commentare l’inizio di questa nuova esperienza:

“Le ambizioni e la crescita della Roma sono sotto gli occhi di tutti e hanno esercitato in me un fascino incredibile: a questo punto della mia carriera voglio continuare a migliorarmi, giorno dopo giorno, e sono felice di poterlo fare con questa nuova maglia. Adesso non vedo l’ora di sentire l’inno allo stadio, davanti ai nostri tifosi.”

