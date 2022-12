Napoli-Crystal Palace, la conferenza di Luciano Spalletti

Luciano Spalletti è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida amichevole tra Napoli e Crystal Palace.

Manca solo un giorno alla gara amichevole tra il Napoli di Luciano Spalletti ed il Crystal Palace di Roy Hodgson. Il tecnico dei partenopei è intervenuto in conferenza stampa in occasione della sfida.

“Contro l’Antalya è stato un buon test, è stato piacevole incontrare Sahin, come professionista e come persona. L’ho trovato umile e normale e lui riesce a trasferire le qualità ai giocatori e per noi è stato un buon test essendo il primo di questa pausa. La partita è stata fatta bene, nelle novità ho visto interesse e qualità. Il Crystal Palace è di un livello superiore sulla carta, ma siamo già ad un buon punto di quello che volevamo ottenere in questa sosta. Lì c’è un mostro sacro come Vieira, poteva essere la completezza del nostro centrocampo, lui da solo faceva Zielinski, Anguissa, Lobotka, dalla panchina era una roba impossibile, avrà trasferito il suo carattere e poi il calcio inglese ha un livello. Anche Zaha è un attaccante imprevedibile e forte, Doucoure a centrocampo lo ricorda un po’. Il test di domani è importante e proveremo qualcosa, sfrutteremo il periodo per mettere dentro cose nuove. All’inizio avevamo giocatori nuovi, c’era da ripetere, ora possiamo aggiungere cose nuove.”

Su Sirigu, Demme e Rrahmani, che questa mattina hanno lavorato individualmente, afferma:

“Sirigu sta facendo un programma che prevedeva poi valutazioni passo dopo passo. Siamo contenti del livello che ha raggiunto, quando rientrerà farà poi allenamenti, così come Rrahmani che ha sfruttato questa pausa per rimettere dentro lavoro a secco e poi inizierà col pallone a Napoli, Demme ha questo affaticamento ma senza lesione e sta fuori a scopo precauzionale domani.”

Qualche parola anche sulla sosta ed il ritiro in Turchia:

“Io misuro la giornata in base alla soddisfazione del lavoro svolto. Si va alla ricerca delle cose che ci mancano perché poi l’unica che non abbiamo è quella che ci rovina tutto ciò che abbiamo. Il tempo è stato usato benissimo, abbiamo trovato il massimo della disponibilità da chi lavora, non ci sono stati infortuni rilevanti ed abbiamo lavorato su quello che volevamo approfondire . Domani valuteremo se il lavoro sarà stato svolto bene o meno. Siamo soddisfatti di questo periodo, ideale per una sosta. Chi dice che era meglio non farla perché stavamo andando bene, ma secondo me avevamo bisogno di un momento del genere per far riprendere fiato alla squadra. Ora ripartiremo con fiducia.”

Sul confronto con Pirlo e Montella:

“I complimenti vanno fatti a loro: venire ad allenare in un campionato come quello turco ed interpretarlo dentro e fuori dal campo non è facile. Per me è stato bello conoscere Pirlo, quel campione lì, che deve sviluppare un nuovo ruolo. Mi hanno parlato anche di alcuni calciatori molto forti che sono qui e si trovano bene. Montella lo conosco meglio perché l’ho allenato e sfidato, gli auguro di vederl anche in Italia in grandi squadre, lo hanno già fatto con grande successo. L’unica cosa che mi dispiace è non aver abbracciato Terim, non può allontanarsi ora dalla famiglia e gli auguro di risolvere i problemi che ha e tornare il prima possibile.”

Sul futuro di Sirigu: