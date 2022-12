Napoli, dopo il Villareal altra amichevole al Maradona

Il quotidiano Repubblica riporta che la sfida amichevole tra Napoli e Villareal non sarebbe l’unica che avrà luogo allo Stadio Maradona.

Il 17 dicembre il Napoli affronterà il Villareal in una sfida amichevole allo Stadio Diego Armando Maradona. Recentemente si è parlato di un’altra gara amichevole che potrebbe aver luogo dopo qualche giorno sempre in casa azzurra. Il club in questione sarebbe il Lille, ex squadra di Victor Osimehen.

Il quotidiano Repubblica riporta anche la presunta data dell’evento:

“Lo stadio Maradona torna ad accendersi e ritroverà l’abbraccio tra la città e la squadra. La simbiosi dovrà fare la differenza nel 2023 per realizzare quel sogno tricolore che a Napoli manca dal 1990, ma nel frattempo ecco le “prove” generali. Due amichevoli per ritrovarsi dopo più di un mese. Il club azzurro, infatti, ha deciso di fare un altro regalo ai tifosi: anche l’ultima amichevole prima di Natale si disputerà in casa. Ecco le date da ricordare: sabato 17 alle 20.30 è confermato il test contro il Villarreal di Albiol e Reina. La novità è la seconda sfida. Manca solo l’ufficializzazione ma si sta concretizzando anche Napoli-Lille che è una sfida particolare per Victor Osimhen. La gara dovrebbe giocarsi mercoledì 21 dicembre sempre in orario serale (calcio d’inizio probabilmente alle 20) proprio per consentire ai tifosi di essere protagonisti.”

Fonte foto: Instagram @officialsscnapoli

