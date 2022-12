Il Napoli blinda Zerbin, tre giocatori pronti al rinnovo

Secondo il giornalista Emanuele Cammaroto il Napoli avrebbe blindato Alessio Zerbin e deciso per il rinnovo di altri tre giocatori.

Il giornalista Emanuele Cammaroto ha riportato su Napoli Magazine una notizia relativa ad Alessio Zerbin. Il club avrebbe blindato il giovane attaccante del Napoli, inoltre avrebbe deciso il rinnovo di ben tre giocatori:

“Si parla di Gaetano in partenza ma il talento azzurro non è convinto di andare in prestito. La Cremonese lo rivorrebbe ma lui preferirebbe restare anche sapendo che non avrà un grande minutaggio. Gaetano vuole giocarsi le sue chance e non ha nessuna intenzione di andare via nell’anno che potrebbe essere quello dello scudetto. Spalletti ha già blindato Zerbin, crede nelle sue potenzialità, gli ha chiesto maggiore attenzione in campo e di stare dentro la partita ma il ragazzo avrà qualche possibilità in più per mettersi in mostra. Altri obiettivi messi in agenda sono i rinnovi. Tutto fatto per Lobotka e a gennaio ci sarà un incontro per Zielinski. Si va verso il prolungamento con il capitano Di Lorenzo e si lavorerà sulla clausola di Kim per respingere la corte dei top club europei a giugno. Riflessioni in corso su Meret, che sin qui ha fatto bene ma al momento il rinnovo per un altro anno è stata soltanto una soluzione ponte. Le parti si incontreranno e c’è la reciproca disponibilità ad andare avanti insieme ma i tempi non sono ancora maturi per la fumata bianca.”

