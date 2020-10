Branconaro del Cts: “L’Asl può impedire la trasferta di una squadra”

Braconaro membro del Cts, parla delle competenze delle Asl

Francesco Braconaro, membro del Cts, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss riguardo le competenze delle Asl.

Branconaro:

“Il protocollo non è un atto privato come dice De Luca perché è stato approvato anche dal Ministero della Salute e validato anche dall’organo governativo come Cts. Non dico che De Luca dica un’inesattezza, ma certamente non è un atto privato. Stiamo ragionando sull’attuazione di questo protocollo. Per me non c’è conflitto tra politica e sport, le Asl dipendono dalla Regioni ed hanno competenze specifiche e nella famosa circolare del 18 giugno veniva ribadito il loro ruolo di sorveglianza. Impedire una trasferta di una squadra è nei poteri di una Asl perché il calcio non è sopra tutto”.

