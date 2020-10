Preziosi sul protocollo, prima la difesa poi l’attacco

Preziosi si esprime nuovamente sul protocollo

Enrico Preziosi, presediente del Genoa, attraverso le pagine del Corriere dello Sport si è espresso anche sul procollo adottato dalla Lega Calcio. Ecco quanto dichiarato:

“Ho ancora 15 giocatori positivi, nessuno si è negativizzato, e sono quasi tutti dei titolari. Non so proprio come potremo presentarci a Verona e con l’Inter, quella di Ibra è durata 16 giorni, per noi sarebbe un disastro. Che faccio, mando in campo sei primavera? Ed il valore sportivo della partita? La Lega prevede un solo jolly, ma così rischiamo tanti 0-3 e così finiamo in B”.

