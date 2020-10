Montervino: “Bakayoko completa il Napoli, è stato un acquisto bomba”

Montervino su Bakayoko: un’acquisto bomba!

Ultime notizie calcio Napoli – Francesco Montervino, ex calciatore del Napoli, è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’, per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto ha dichiarato:

“Bakayoko completa il Napoli, senza di lui gli azzurri avrebbero avuto una lacuna di un certo livello. E’ stato una acquisto bomba, mi ha entusiasmato ancora di più dell’arrivo di Osimhen. Sono due anni che dico che gli azzurri hanno bisogno di questo calciatore”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Branconaro del Cts: “L’Asl può impedire la trasferta di una squadra”

Monte ingaggi: Napoli al quarto posto in serie A

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Sgombero squat, scontri a Berlino