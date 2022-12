Confronto tra Demme e Spalletti: ecco cosa gli ha detto il tecnico

Emanuele Cammaroto riporta su Napoli Magazine un confronto tra il tecnico Luciano Spalletti ed il centrocampista Diego Demme.

Il giornalista di Napoli Magazine Emanuele Cammaroto riporta un confronto avvenuto tra Luciano Spalletti e Diego Demme. Il tecnico di Certaldo sarebbe stato molto chiaro con il centrocampista tedesco, dicendo che non gli avrebbe potuto garantire molto spazio in campo.

Ecco quanto si legge:

“Spalletti è stato sincero con il giocatore: non può garantirgli un minutaggio all’altezza delle aspettative del centrocampista. Pochi minuti a partita e occasioni sporadiche dal primo minuto: una promessa che non soddisfa Demme. Il tecnico azzurro aspetta di capire se il calciatore andrà via e ha chiesto alla società un rimpiazzo, che potrebbe essere un’operazione a metà strada tra le richieste di Spalletti e la linea della società. Giuntoli e lo scouting pensano ad un giovane da inserire in rosa, Spalletti chiede un innesto che abbia maggiore fisicità rispetto a Demme.”

