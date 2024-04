Il Napoli su Guido Rodriguez, può arrivare a parametro zero dal Betis Siviglia

Napoli, interesse concreto per Guido Rodriguez

Il Napoli sarebbe molto vicino al centrocampista argentino Guido Rodriguez, in scadenza di contratto con il Betis Siviglia. Come confermato dall’esperto di calciomercato Cesar Luis Merlo di Tyc Sports, la trattativa pare sia in fase avanzata per l’arrivo in azzurro a parametro zero. Rodriguez era già stato accostato in passato al Napoli, quando l’allora ds Cristiano Giuntoli aveva messo gli occhi su lui.

