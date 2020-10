UFFICIALE – Esito tamponi Napoli: Elmas e Zielinski negativi al Coronavirus

Elmas e Zielinski negativi al Coronavirus

Ultime notizie calcio Napoli – Esito tamponi Napoli per Elmas e Zielinski, sui propri canali social ufficiali, la società azzurra ha annunciato che i due centrocampisti Elijf Elmas e Piotr Zielinski sono definitivamente guariti dal Coronavirus dal momento che i tamponi ai quali si sono sottoposti hanno dato esito negativo. Una bella notizia per tutta la piazza partenopea, con i due calciatori che si preparano a fare il loro ritorno in squadra agli ordini di Gennaro Gattuso insieme a tutti gli altri compagni.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

De Luca dopo le proteste: “A Napoli spettacolo indegno. Non cambia la linea di rigore”

Napoli, la protesta finisce in guerriglia. Ecco chi c’è dietro tutta quella violenza

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Terremoto magnitudo 3.1 a Troina (Enna)