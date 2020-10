Napoli, la protesta finisce in guerriglia. Ecco chi c’è dietro tutta quella violenza

Napoli, la protesta da pacifica a violenta

La manifestazione sotto Palazzo Santa Lucia svolta ieri in serata, ha avuto un risvolto violento. Secondo quanto riportato da Fanpage, dietro il caos che si è scatenato dopo le 23:oo di ieri sera potrebbe esserci dell’altro. Ecco quanto riportato:

“Dietro le proteste si sono mossi gli storici clan dell’area del centro antico della città affiancati dagli ultras che hanno mal tollerato la querelle sulla partita con la Juventus. Non solo, con il boom del turismo molte attività di ristorazione che avevano assorbito la “manovalanza” vicina ai clan sono andate in crisi. La riduzione del personale ha lasciato molti di loro senza lavoro, spingendoli a tornare nei ranghi delle proprie organizzazioni. Un mix fatto di anime diverse, sempre sul filo tra legalità e illegalità: organizzatori di concerti in piazza per neomelodici, bagarini, parcheggiatori abusivi, “pacchisti” storici, etc, etc… Un mondo variegato, l’humus di una miscela esplosiva che è divampata in poche ore fomentata, anche, da gruppi di estrema destra che da mesi soffiano sul fuoco della protesta”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

PARTECIPA ALLA PRIMA EDIZIONE DI FANTAZZURRI, IL FANTACALCIO DEI TIFOSI DEL NAPOLI

ADL ha deciso, sarà rinnovo con Gattuso. Entro Natale l’incontro decisivo

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Pescherecci: vescovo Mazara Vallo, 18 vite non hanno prezzo