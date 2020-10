ADL ha deciso, sarà rinnovo con Gattuso. Entro Natale l’incontro decisivo

ADL si è convinto, con Gattuso sarà rinnovo

Secondo quanto riportato da Ciro Venerato nel corso del suo intervento a Radio Kiss Kiss Napoli, De Laurentiis avrebbe preso una decisione definitiva sul futuro di Gattuso. Con ogni probabilità, il tecnico ex Milan rinnoverà con il Napoli. Prima di Natale, ci sarà l’incontro definitvo per chiudere la trattativa e mettere nero su bianco. A Gattuso verrà offeto un notevole aumento dell’ingaggio, che passerà a circa 1,8 milioni a stagione con base fissa più bonus. Decisivo è stato anche il forte legame tra i giocatori e lo stesso Gattuso, fattore che ha influito fortemente sulla decisione di De Laurentiis che ha di fatti confermato il tecnico. La durata dovrebbe essere di due anni più opzione per un terzo.

