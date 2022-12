La Gazzetta dello Sport – Sacchi: “Milan? Aggancio al Napoli solo se giocherà da grande squadra”.

Il quotidiano ha intervistato Arrigo Sacchi per parlare del campionato in corso, ma più nello specifico della lotta scudetto tra Napoli capolista e Milan:

“Il Milan il salto di qualità lo farà se giocherà da squadra, come nella passata stagione. Bisogna correre tutti e undici: si difende in undici e si attacca in undici. Il movimento con e senza palla è fondamentale. Questo è il modo migliore per progettare l’aggancio al Napoli. Nel mio Milan non c’era nessuno che non giocasse con la squadra e per la squadra, a tutto campo e a tutto tempo.