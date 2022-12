Instagram – Leo Ostigard esulta sui social: “Felice di tornare in campo! Ora spingiamo forte”.

Leo Ostigard, dopo la vittoria in amichevole contro l’Antalyaspor, ha esultato così sul proprio profilo social: “Felice di tornare in campo con la squadra! Ora spingiamo forte per la seconda parte di stagione“.

Fonte foto: Instagram @leoskirio

