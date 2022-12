Corriere dello Sport – Spalletti il rivoluzionario: ha cambiato tre moduli durante il match.

Il quotidiano, sulla propria edizione odierna, si è soffermato sull’amichevole di ieri del Napoli contro l’Antalyaspor ed ha commentato così:

“Il Napoli ha provato a guardarsi dentro e, non avendo i cinque “ mondiali ”, né Rrahmani, ha studiato strane nuove (?), perché un po’ di 4- 3-3, 4-2-3 1 e 4-42 non guasta mai e non sarà certo l’interpretazione in numeri a modificare lo spirito: avanti tutta, e forse tutti, restando corti, per non far infuriare Spalletti, e per concedere agli ottomila di Antalya un po’ di buon calcio”.

