La Gazzetta dello Sport – Rabiot manda un messaggio al Napoli: “Scudetto? Siamo in corsa”.

Adrien Rabiot, durante un’intervista ha parlato della corsa scudetto, ed ha lanciato un chiaro messaggio al Napoli: “Abbiamo cominciato male il campionato, ma non è finita. Il Napoli è avanti, però la Juve è ancora in corsa per il titolo: abbiamo ottenuto una buona striscia di vittorie consecutive e con il rientro di Chiesa e Pogba possiamo fare grandi cose”.

Fonte foto: Instagram @adrienrabiot_25

