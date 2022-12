La Gazzetta dello Sport – Asllani: “Se battiamo il Napoli, riapriamo il campionato per tutti”.

Kristjan Asslani, centrocampista dell’Inter, classe 2002, è stato intervistato dal quotidiano, ed ha espresso il suo parere in merito alla lotta scudetto e sul prossima match di Serie A contro il Napoli: “Prima del Porto in Champions, pensiamo al Napoli. Se vinciamo il 4 gennaio, possiamo riaprire il campionato per tutti”.

Fonte foto: Instagram @kristjanasslani

