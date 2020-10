Napoli, il bilancio della notte di violenza. Feriti tra le forze dell’ordine

Napoli, il bilancio della folle notte in città

Dopo la folle notte vissuta Napoli, dove la protesta contro il possibile lockdown è sfociata in violenza, si inizia a fare un bilancio di quanto accaduto. Secondo quanto riporta Il Mattino, sarebbero quattro i Carabinieri feriti durante gli scontri, mentre ci sarebbero numerosi contusi. Gli appartenenti alle forze dell’ordine, avrebbero subito solo ferite superficiali per fortuna. Mentre il numero dei contusi, non è stato ancora ben definito.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

PARTECIPA ALLA PRIMA EDIZIONE DI FANTAZZURRI, IL FANTACALCIO DEI TIFOSI DEL NAPOLI

Napoli, la protesta finisce in guerriglia. Ecco chi c’è dietro tutta quella violenza

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Covid: in Usa record giornaliero di casi, oltre 80mila