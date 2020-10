VIDEO – Giornalisti Sky aggrediti e picchiati a Napoli, le immagini integrali

Giornalisti Sky aggrediti e picchiati a Napoli, le immagini integrali di quanto accaduto

Napoli – Giornalisti Sky aggrediti e picchiati ieri sera a Napoli, Sky ha mostrato le immagini dell’aggressione, inizialmente conclusa in diretta, ai danni dell’inviato Paolo Fratter e degli operatori Vincenzo Triente e Fabio Giulianelli. Le immagini integrali dell’accaduto, mostrano come i giornalisti sono stati inseguiti in una traversa vicina, circondati ed aggraditi, un vero e proprio agguato!.

Il video

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

De Luca dopo le proteste: “A Napoli spettacolo indegno. Non cambia la linea di rigore”

Napoli, la protesta finisce in guerriglia. Ecco chi c’è dietro tutta quella violenza

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Terremoto magnitudo 3.1 a Troina (Enna)