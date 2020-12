Ultim’ora – Felicità Mertens, evitati danni ossei e a tendini e legamenti della caviglia!

Dries Mertens potrebbe rientrare già per la finale di Supercoppa contro la Juventus

Una buona notizia per l’attaccante azzurro: evitati danni ossei e a tendini e legamenti della caviglia. Dries Mertens, secondo quanto raccolto da Sky Sport, potrebbe rientrare già il 10 gennaio, dunque una decina di giorni prima della Supercoppa con la Juventus. Non ci sarà contro Lazio, Torino, Cagliari, Spezia e Udinese, ma l’attaccante della nazionale belga ha evitato danni più gravi, temuti da tutti quand’è scoppiato in lacrime in campo.

