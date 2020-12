Juventus, Dybala avvisa il Napoli: “Vogliamo la Supercoppa”

Juventus, Dybala avvisa il Napoli e mette l’obiettivo Supercoppa nel mirino

Paulo Dybala, attaccante della Juventus, ha parlato in una lunga intervista a Junior Reporter: “L’arrivo alla Juve è stata un’emozione unica, indossare questa maglia, fare la prima conferenza stampa e presentarmi da giocare della Juve penso che sia stato uno dei momento più belli, al di là di quelli in campo. I traguardi spero siano ancora tanti, il prossimo sarà la finale che giocheremo a gennaio contro il Napoli in Supercoppa“.

