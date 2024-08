X – Di Marzio: “Cheddira, accordo raggiunto con l’Espanyol. Manca solo il via libera del Napoli”

Secondo il giornalista ed esperto di mercato Sky, Gianluca Di Marzio, Walid Cheddira è a un passo dall’addio. Il giocatore è stato messo sul mercato da parte del Napoli, e ha trovato l’accordo per il trasferimento all’Espanyol, club della Liga spagnola. Ora manca solo il via libera della società per poter finalizzare la sua cessione. Ormai ci siamo, sembra tutto fatto, e i partenopei stanno lavorando per ridurre l’organico, che al momento ha tanti esuberi.

