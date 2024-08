X – Schira: “Gaetano-Cagliari, i sardi salgono a 6mln per averlo”

Gianluca Gaetano è nel mirino del Cagliari per rinforzare il centrocampo. Tra le due società ci sono già stati dei contatti in passato, ma non andati a buon fine. Negli ultimi giorni si è creata una situazione di stallo, che ha spinto il Napoli a reintegrare il giocatore in gruppo, poiché la coperta risulta essere decisamente corta. Inoltre, in quel momento, l’offerta rossoblù non ha soddisfatto la società.

Stando a quanto riportato dall’esperto di mercarto, Nicolò Schira, il Cagliari avrebbe alzato l’offerta per il giocatore a 6 milioni di euro. Un piccolo rilancio che però non dovrebbe far traballare il Napoli, poiché, probabilmente, domanda e offerta risultano essere ancora lontane. Da capire quale sarà la risposta del Napoli, che nel frattempo è impegnato negli acquisti di Gilmour e McTominay.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Il Napoli rilancia per Lukaku, nuova offerta al Chelsea per chiudere

Napoli, Conte: “Oggi non vorrei parlare di mercato, dovete chiedere alla società”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi