Napoli-Lazio, Insigne elogiato dai quotidiani: è stato il padrone del campo

Il giorno dopo Napoli-Lazio, Lorenzo Insigne viene elogiato per la splendida prestazione in campo.

Il Napoli vince contro la Lazio siglando ben cinque reti: Lorenzo Insigne è l’autore di due di esse. Il giorno dopo la sfida, importante per raggiungere la qualificazione alla prossima stagione di Champions League, molti quotidiani hanno fatto i complimenti al Capitano azzurro. Il giocatore ha ricevuto voti altissimi per la partita disputata.

Gazzetta dello Sport – 7.5 “È il padrone, in campo. Trasforma il rigore e realizza un altro gol da favola. La stagione è tutta sua.”

Corriere dello Sport – voto 8 “Il rigore per spingersi oltre Diego, che solo a pensarlo è da brividi, ma anche commovente generosità nell’andare a scalare su chiunque. I leader sono fatti così e il pallonetto è sublime.”

Tuttonapoli – voto 7,5 “Fantastico. Freddo dal dischetto, sorprendendo l’ex compagno di squadra Reina che lo conosce benissimo. Il raddoppio è una delizia, accomodando il pallone con un leggero pallonetto sfruttando il passo in più in avanti del portiere. Al di là dei gol tante giocate di enorme qualità, nello stretto, sdoppiandosi anche in fase difensiva.”

