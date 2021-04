Napoli, con Mertens attacco ritrovato: altro record per il belga

La Gazzetta dello Sport riporta un altro record raggiunto dall’attaccante del Napoli Dries Mertens.

La sfida tra Napoli e Lazio è stata ricca di gol. Gli azzurri ne hanno segnati ben cinque ed anche Dries Mertens ha dato un contributo non indifferente. L’attaccante belga, che ieri ha realizzato il quarto gol, è stato elogiato dalla Gazzetta dello Sport. Il quotidiano si concentra sulle sue qualità, ma anche su un nuovo record realizzato.

“Con la rete alla Lazio ha raggiunto Vojak come miglior marcatore del Napoli nella storia della serie A, con 102 reti. Con le sue prodezze ha saputo conquistarsi l’affetto e l’ammirazione di una città intera, mancavano le sue prestazioni. Non è stato causale che il crollo invernale del Napoli sia avvenuto dopo l’infortunio a metà dicembre. Senza il suo talento, l’attacco s’è smarrito, s’è retto soltanto sulle individualità e sulle prodezze di Insigne. Adesso che è ritornato in condizione, a Gattuso non mancano le soluzioni per agganciare il quarto posto.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Serie A: i giocatori squalificati che saltano il prossimo turno

Superlega, rivelati contratti e percentuali: penalizzati Milan e Inter, rispetto alla Juve. Le cifre

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Covid: oltre 5 milioni i vaccinati con 2 dosi in Israele