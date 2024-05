Formazioni Napoli-Bologna: i possibili 11 titolari di Calzona e Thiago Motta

Formazioni Napoli-Bologna le ultime da Sky Sport

Formazioni Napoli-Bologna i possibili undici titolari di Calzona e Thiago Motta, secondo la redazione di Sky Sport:

“Nel Napoli Kvaratskhelia torna dopo il forfait contro l’Udinese. In difesa spazio a Juan Jesus al posto di Ostigard, mentre Cajuste è in vantaggio su Traoré. Thiago Motta sceglie Calafiori in mezzo e Kristiansen a sinistra in difesa. Ndoye e Odgaard invece dovrebbero essere preferiti a Orsolini e Saelemaekers

QUI NAPOLI – Juan Jesus pronto a rientrare in difesa in coppia con Rrahmani. Torna anche Kvaratskhelia sulla fascia sinistra dopo aver saltato l’Udinese. A centrocampo c’è Cajuste in vantaggio su Traoré.

QUI BOLOGNA – Calafiori e Kristiansen titolari in difesa con Beukema in panchina. Ndoye e Odgaard dal 1′ a supporto di Zirkzee. Motta con le opzioni Orsolini e Saelemaekers a partita in corso”.

Probabili formazioni Napoli Bologna:

Probabile formazione Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona

Probabile formazione Bologna (4-1-4-1): Skorupski; Posch, Lucumí, Calafiori, Kristiansen; Freuler; Ndoye, Aebischer, Urba?ski, Odgaard; Zirkzee. All: Thiago Motta

