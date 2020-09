Napoli, Veretout può saltare. Ecco cosa manca per l’affondo decisivo

Veretout lontano da Napoli, i dettagli

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l’esperto di calciomercato Ciro Venerato. Il suo invervento, si è incentrato sulla possibilità di vedere Jordan Veretout in maglia azzurra. Ecco quanto dichiarato:

“Veretout si riapre con Milik alla Roma? Non si riapre, in questo momento il Napoli non ha soldi per fare questa operazioni, i soldi possono arrivare solo da Koulibaly, quelli di Milik ed Allan pareggiano solo alcune perdite. La Roma non lascia partire il centrocampista a meno di 30 mln, sempre che la Roma faccia partire il giocatore”.

