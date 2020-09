Inter – Battute Atalanta e Juventus per il giovane talento

Inter – Acquistato Males dal Lucerna.

Inter, visite mediche per Males: arriva dal Lucerna, operazione in sinergia con il Genoa

Attaccante nato in Svizzera da genitori serbi, classe 2001, arriva dal Lucerna per 4 milioni più bonus. Giornata di visite mediche tra Humanitas e Coni per lui. Operazione condotta in sinergia con il Genoa. In patria lo paragonano a Ilicic, c’è Cristiano Ronaldo tra i suoi

Un giovane rinforzo pronto per l’Inter. Darian Males è arrivato a Milano e nella mattinata di martedì ha dato il via alle visite mediche, passaggio necessario prima di procedere alla firma sul contratto. Attaccante classe 2001, nazionale under 18 della Svizzera, Males arriverà in nerazzurro dal Lucerna per 4 milioni di euro più bonus.

Quest’anno ha segnato una rete in 19 presenze in campionato. La trattativa è stata condotta in sinergia con il Genoa di Daniele Faggiano, ds che in precedenza aveva provato a replicare a Parma questa operazione prima del suo passaggio in rossoblù. Sul giocatore c’erano anche gli occhi di Atalanta, Juventus e Valencia. Concorrenza superata dall’Inter.

