Juve Stabia – Acquistati tre giovani per la giovanile di Serie C

Colpo Juve Stabia – Presi tre giovani per la categoria giovanile.

La “New Team” cede altri 3 giovani calciatori, stavolta alla Juve Stabia, club quest’ultimo che militerà nella prossima stagione con le sue giovanili in serie C. Si tratta di Mattia Arcella, difensore centrale, Ciro Esposito, ruolo centrocampista e Carmine Guarracino, mezzala.

Arcella ha militato due stagioni fa nella Salernitana Under 15, mentre da settembre 2019 a marzo 2020 è stato in forza all’Under 16 della “New Team San Giovanni” di San Giovanni a Teduccio (Na). Lo stesso discorso per Carmine Guarracino (ex Paganese U15 due stagioni fa), infine Esposito ha giocato quest’anno nella New Team Under 16, compagine allenata dal tecnico Fisichella.

I 3 ragazzi vestiranno nel prossimo campionato la maglia gialloblù della Juve Stabia Under 17 allenata dal tecnico Michele Sacco con la speranza di ritagliarsi uno spazio importante nel gruppo delle vespette.

Continuano, quindi, le cessioni a club professionistici da parte della società “New Team” del Pres. Ciro Formisano e del Dir. Sportivo Gennaro Ciotola che, ad oggi, sicuramente risultano tra le compagini in Campania più attive nel trasferire giovani calciatori.

