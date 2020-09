Avellino – Colpo under per la Serie C

Avellino – Preso un giovanissimo per la categoria U17 di Serie C.

Colpo dell’Avellino per la categoria Under 17 Serie C che sarà allenata nella prossima stagione da mister Filarmonico. Infatti, secondo quanto raccolto dalla nostra Redazione, la società irpina ha definito il passaggio in maglia biancoverde del giovane classe 2004 Raffaele Robustelli.

Cresciuto nella “Polisportiva Agrese” di Emiliana Gambardella e Alfonso Romano, rispettivamente Presidente e Vice-Presidente della scuola calcio di Nocera Inferiore (Sa), il classe 2004 nell’estate 2018 si è poi trasferito al Benevento calcio per giocare nell’Under 15 di mister Fusaro. Nella scorsa annata, invece, ha fatto parte dell’Under 16 sannita di mister Scarlato, ora è un nuovo rinforzo dell’Avellino dopo aver giocato, in due anni con la maglia sannita, quasi tutte le gare da titolare.

Nella “Polisportiva Agrese” ha ricoperto il ruolo di interno di centrocampo, piede sinistro, dotato di una buona tecnica e forza fisica, nel Benevento Under 15 e U16 ha svolto il ruolo invece di difensore. Sul ragazzo si erano fiondate nelle scorse settimane anche alcuni club del Nord e campani, tra questi Cavese e Salernitana, ma l’Avellino ci ha creduto maggiormente fino ad accaparrarselo.

