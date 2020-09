Chiariello: “Il Napoli deve rinforzare il centrocampo, ecco cosa serve”

Chiariello suggerisce il Napoli

In diretta ai microfoni di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Umberto Chiariello con il suo consueto editonapoli. Ecco quanto dichiarato:

“Oggi si dovrebbe sbloccare la famosa trattativa per Milik. Visto che su Hysaj ci sono buone possibilità che Giuffredi riesca ad ottenere un nuovo accordo, è probabile che il solo Maksimovic resti come problema aperto. Sistemato Milik alla Roma, se Koulibaly resta al Napoli, visto che l’esterno è un falso problema, deve sbolognare Llorente. Il Napoli deve concentrarsi a centrocampo, per trovare quel famoso centrocampista che dia qualità e quantità. Con Lozano che può dimostrare di valere tanto, ecco che il Napoli si presenta ai nastri di partenza più forte”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Parma, il vice sindaco: “Contro il Napoli partita a porte chiuse”

Il Napoli comanda il calciomercato: nessuna società ha incassato di più!

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Prete ucciso: Cei, cordoglio e vicinanza alla comunità