Il fratello di Higuain su De Laurentiis: “Per colpa sua Gonzalo è andato via”

Nicolas Higuain, fratello di Gonzalo, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis.

Gonzalo Higuain è un giocatore che non verrà dimenticato facilmente dai tifosi del Napoli. Il Pipita, così è chiamato l’attaccante argentino, ha vestito la maglia azzurra dal 2013 al 2016, anno in cui ha anche raggiunto il record di gol in Serie A. Gonzalo Higuain però viene ricordato anche per il passaggio dal Napoli alla Juventus, eterna rivale dei tifosi azzurri. Quell’evento infatti fu vissuto dai tifosi del Napoli con grande delusione.

Recentemente Nicolas Higuain, fratello di Gonzalo, ha rilasciato un’intervista ad Arturo Minervini, giornalista di Tuttonapoli.net. Il fratello di Higuain ripercorre i momenti al Napoli, ma la figura sul quale si concentra maggiormente è il Presidente Aurelio De Laurentiis.

In primo luogo Nicolas Higuain afferma che il fratello ha lasciato il club azzurro per una promessa mancata di De Laurentiis:

“Avevamo chiesto alcune cose con lo scopo di aiutare la Società. Gonzalo ha giocato sette anni nel Real Madrid e non è una cosa da poco. Ha proposto alcune cose per aiutare a crescere il Napoli ma De Laurentiis non lo ha ascoltato. Poi la Juventus ha detto che voleva pagare la clausola e Gonzalo non ha voluto più parlare con De Laurentiis. Non si è trattato di soldi, ma di voler aiutare la squadra migliorando le infrastrutture. Lui ascoltava ma i fatti non arrivavano.”

Sul perché Gonzalo decise di lasciare il Real Madrid per il Napoli afferma:

“Era una sfida importante, abbiamo pensato anche all’esperienza di Diego. Per la nostra generazione è indimenticabile la carriera di Maradona al Napoli. Gli argentini veri non possono parlare male di Diego, altrimenti non sono argentini.”

Arriva poi il momento di parlare dell’addio di Higuain al Napoli:

“Su questo argomento posso scrivere un libro. L’esperienza al Napoli è stata speciale per l’amore che ha ricevuto dai tifosi azzurri. Abbiamo vissuto per tre anni a Napoli ed abbiamo vissuto cose importanti. I tifosi però non sanno tutto quello che ruota intorno al giocatore quindi è normale che se la siano presi con me. Per tutti ero il colpevole del passaggio di Gonzalo alla Juve.”

Infine, Nicolas Higuain non risparmia qualche critica ad Aurelio De Laurentiis:

“Quando perdi il giocatore più importante della tua squadra, la responsabilità di chi è? Vuole dimostrare tutti i giorni che lui è il buono mentre mio fratello è il cretino. Si tenta sempre di far passare per cretino il calciatore piuttosto che il presidente, perché si fa leva sulla passione del tifoso. Questo perché lui vuole essere più importante dei giocatori, è questo che sbaglia. È il giocatore quello più importante.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Futuro di Mario Rui lontano da Napoli, c’è un solo club su di lui

Maradona, domani ci sarà una mostra in suo onore: invitato De Laurentiis

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Brasile: decine di migliaia in piazza contro Bolsonaro