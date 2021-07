Bargiggia su Insigne: “De Laurentiis aspetta un’offerta ufficiale per cederlo”

Paolo Bargiggia, esperto di calciomercato, ha rivelato le intenzioni di Aurelio De Laurentiis sulla questione Insigne.

La trasmissione “Il Sogno nel Cuore”, in onda su 1 Station Radio, prevede una rubrica chiamata “Parola di Bargiggia”. Il nome deriva dal protagonista di essa: l’esperto di calciomercato Paolo Bargiggia. Nel corso della rubrica egli ha parlato del Napoli, concentrandosi in particolare sulla questione Lorenzo Insigne. Il rinnovo con il Napoli non è ancora arrivato, ma secondo il giornalista l’intenzione del Presidente azzurro non è proprio questa.

Paolo Bargiggia afferma che l’intenzione di Aurelio De Laurentiis è aspettare offerte ufficiale per cedere il capitano.

“Insigne può suscitare l’interesse di grandi club europei, ma la speranza di De Laurentiis è cederlo. Egli spera che arrivi qualche offerta ufficiale per l’attaccante. La stessa cosa l’aveva fatta con Arkadiusz Milik. Purtroppo Lorenzo Insigne è in vendita. È una follia tenere il capitano con il contratto in scadenza tra un anno, un giocatore così tanto legato ai tifosi. Adesso il prezzo può anche salire per il bellissimo Europeo che sta disputando.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Il fratello di Higuain su De Laurentiis: “Per colpa sua Gonzalo è andato via”

Futuro di Mario Rui lontano da Napoli, c’è un solo club su di lui

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Brasile: decine di migliaia in piazza contro Bolsonaro