Futuro di Mario Rui lontano da Napoli, c’è un solo club su di lui

Aurelio De Laurentiis ha le idee ben chiare: la riduzione del monte ingaggi. Il patron è disposto a cedere più di un big per risanare il conto, in seguito alla mancata qualificazione in Champions League. Secondo l’edizione odierna de La Repubblica, uno dei nomi in cima alla lista delle cessioni è quello di Mario Rui. Il terzino fa gola al Galatasaray.