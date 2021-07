Il Barcellona fa gola, per Insigne il rinnovo è ancora in stand-by

Lorenzo Insigne fa gola, il Napoli rischia di perdere il capitano azzurro e rinnovo ancora in stand-by.

Le ottime prestazioni europee di Lorenzo Insigne fanno gola alle big.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, il rinnovo di Lorenzo Insigne sembrerebbe essere ancora in stand-by. Inoltre, in seguito alle ultime prestazioni europee, gli estimatori per il capitano del Napoli sono aumentati. Dunque, i partenopei rischiano di perdere il loro numero 10. Tuttavia è evidente che un’ottima proposta, da parte del Napoli, possa riportare il sereno tra il club e il capitano.

L’incontro tra le parti è rimandato a data da destinarsi, in quanto Lorenzo Insigne sia momentaneamente occupato con l’Europeo. In più, ciò che fa riflettere è che per nessuna delle due parti urga un incontro, ciò è dovuto a varie ipotesi, quali: la difficoltà di trovare un accordo economico comune o l’interesse di un grande club come il Barcellona che può suscitare un forte interesse nel giocatore . Toccherà anche a Spalletti dire la sua, che giovedì 8 luglio terrà la sua conferenza stampa di presentazione.

