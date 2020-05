FIFA – Emanate le direttive per i contratti in scadenza

“La FIFA, attraverso un comunicato ufficiale, ha reso note le direttive per quanto riguarda il prolungamento dei calciatori con il contratto in scadenza a fine giugno.“Per mantenere regolare l’andamento del campionato, tutti i club sono incoraggiati a trovare un accordo per posticipare la scadenza del contratto”. Il massimo organo calcistico internazionale specifica, inoltre, che i contratti possono essere sospesi in caso di impossibilità di accordo collettivo e qualora la situazione finanziaria del club non permettesse alternative. Stesso discorso sulle eventuale rinegoziazioni: un trasferimento già concordato potrà essere rivisto nei termini economici solo qualora tutte le parti coinvolte trovino un punto d’incontro. Per quanto riguarda il calciomercato, le federazioni possono chiedere fino a 10 giorni prima dall’inizio fissato per la sessione di spostare le date. La finestra, in ogni caso, non potrà superare le 12 settimane.”