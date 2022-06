Napoli-Senesi, interesse ancora vivo ma occhio a due club italiani

Continua l’interesse del Napoli per Marco Senesi, che però sarebbe nel mirino anche di altri due club di Serie A.

Marco Senesi è attualmente un difensore del Feyenoord finito sulla lista dei preferiti del Napoli. Il club azzurro però non è l’unico in Italia che vorrebbe portare a casa il giocatore, bensì anche la Roma e la Fiorentina condividono lo stesso interesse. Il quotidiano Repubblica si è concentrato sul mercato dei viola ed ha spiegato la questione.

“Il serbo è destinato a lasciare la Viola per l’Inter, che una volta salutato Milan Skriniar – vicino al Psg – chiuderà prima per Gleison Bremer (28 milioni), poi cercherà l’accordo con Rocco Commisso per il classe 1997. La Fiorentina ha già trovato il suo sostituto: si tratta di Marco Senesi, 25enne difensore del Feyenoord nel mirino anche di Napoli e Roma.”

