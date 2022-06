Del Genio: “Entro il ritiro sapremo se Mertens sarà ancora del Napoli”

Paolo Del Genio è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss per parlare del Napoli e di Dries Mertens.

Il giornalista Paolo Del Genio ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Secondo lui a breve si potrà sapere se Dries Mertens farà ancora parte del Napoli o se al contrario andrà a giocare altrove.

Di seguito le sue parole:

“Zanoli dovrebbe fare un esperienza in qualche altro club per un anno, non ha mai giocato in B e una stagione lì potrebbe dimostrare il suo valore. Il Napoli ha un obiettivo molto chiaro: entro il ritiro sapremo se Dries Mertens farà ancora parte della squadra. Deulofeu non sarà sufficiente da solo, ci vorrebbe anche un vice Osimhen.”

