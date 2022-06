Il Presidente del Toronto su Insigne: “I tifosi lo adoreranno”

Il Presidente del Toronto ha rilasciato delle dichiarazioni su Lorenzo Insigne.

Il Presidente del Toronto Bill Manning ha rilasciato delle dichiarazioni su Lorenzo Insigne. L’occasione è stata proprio la conferenza stampa per la presentazione dell’ex capitano azzurro.

Di seguito le parole di Manning:

“Il nostro club si sta facendo conoscere anche da calciatori che giocano in altri campionati. Vedo un importante interesse nei confronti della nostra società. Abbiamo avuto tanti giocatori molto bravi che hanno firmato con questo club, ma nessuno della grandezza di Lorenzo Insigne. Siamo molto ambiziosi e speriamo che per in prossimi anni Lorenzo diventi un pezzo fondamentale. Faremo in modo di mettere intorno a lui dei buoni giocatori e penso che l’allenatore sia idoneo. Lorenzo è una star, ha tanto carisma e personalità. Penso che i nostri fan lo adoreranno. Il suo gioco è perfetto per una squadra come la nostra e tutto il team cercherà di metterlo nelle giuste condizioni per esprimersi al meglio.”

