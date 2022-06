Le Basi per Conoscere le Quote Sportive

Le scommesse sono uno dei settori in cui è necessario considerare molti aspetti per ottenere risultati eccellenti. Una delle prime cose che un principiante dovrebbe sapere è come funzionano le quote sportive. Questo è fondamentale perché permette di capire quanto sia probabile l’esito di un evento e quali siano le potenziali vincite.

Cosa significano le quote nelle scommesse

Le quote sportive sono un’espressione numerica che riflette le probabilità che un evento si verifichi. Nelle scommesse, le quote indicano il rapporto tra vincite e scommesse.

Diversi bookmaker possono avere quote diverse sul risultato apparentemente scontato di un evento sportivo. Ciò è dovuto al fatto che i bookmaker inseriscono nell’indicatore numerico non solo i dati statistici di atleti, cavalli e altro, ma anche i loro profitti.

Ad esempio, in una maratona con tre corridori, la probabilità di vittoria di ciascun partecipante sarà di circa il 50, 30 e 20 percento, per un totale del 100 percento. I bookmaker modificano le quote sportive al rialzo, rispettivamente al 60, 40 e 30 percento, per un totale del 130 percento per ottenere un profitto. La differenza tra le quote reali e le cifre esposte dall’allibratore è il guadagno dell’ufficio.

Il valore del profitto atteso è positivo, anche se tutti scelgono un cavallo per le scommesse. L’abilità nelle scommesse sta nel saper puntare valori numerici di scommessa abbastanza bassi da generare reddito e abbastanza alti da attirare gli scommettitori.

Tipi di probabilità

Nelle scommesse, le vincite sono calcolate in base alle quote stabilite dal bookmaker. I valori sono di diversi tipi e la decisione di utilizzare un particolare tipo di quote viene presa dal bookmaker in base alla regione in cui risiede la maggior parte del suo pubblico di riferimento.

Decimale (europeo)

Questa tipologia è comune in Europa. È possibile calcolare la vincita moltiplicando l’importo della scommessa per la quota sportiva. Ad esempio, se si effettua una scommessa di 100 dollari con una quotazione di 1,85, la vincita sarà di 185 dollari.

Frazionario (britannico)

Queste quote sportive sono comuni soprattutto nei bookmaker che operano sul territorio della Gran Bretagna. Il numeratore indica l’importo della vincita potenziale e il denominatore la dimensione necessaria della scommessa per ottenere tale profitto.

Prendiamo come esempio la quota inglese di 6/4. Scommettendo su questa quota, lo scommettitore otterrà 6 rubli per ogni 4 rubli della scommessa, se questa si rivelerà vincente. Ad esempio, scommettendo 100 dollari su questa quota, la vincita potenziale sarebbe di 150 dollari.

Per calcolare una quota decimale, è necessario dividere il numeratore per il denominatore. Ad esempio, la quota frazionaria di 6/4 nel ricalcolo sul sistema decimale sarà pari a 1,50.

Americano

Sono utilizzati dagli allibratori americani. Sono disponibili in versione negativa e positiva.

Le quote sportive negative mostrano l’importo delle scommesse per un profitto netto di 100 unità. Le quote positive mostrano la vincita netta per una scommessa di 100 unità fittizie. Ad esempio, una quota di -200 indica che per ottenere 100 dollari è necessario scommettere un importo di 200 dollari. E una quota di 200 significa che lo scommettitore riceverà 200 dollari per ogni 100 dollari scommessi.

Per convertire una quotazione americana positiva in una decimale, è necessario dividere il suo valore senza segno meno per 100 e aggiungere 1. Quindi, un valore di -200, nel sistema decimale verrebbe visualizzato: 200/100+1= 2.00.

Per tradurre un valore numerico negativo di un bookmaker, è necessario dividere 100 per il suo valore e aggiungere 1. Una quotazione di 200 nel sistema abituale per lo scommettitore domestico avrà il seguente aspetto: 100/200 +1 = 1.50.

Hong Kong

Questo tipo è simile alla versione europea. La differenza rispetto alle quote decimali è che mostra immediatamente il profitto netto. Ad esempio, una scommessa di 100 dollari con una quota di 0,85 dà all’utente un profitto di 85 dollari.

Convertire le quote di Hong Kong in quote sportive decimali è semplice: aggiungere uno alla quota. Quindi, una quota di 0,85 equivale a una quota europea di 1,85 (0,85+1).