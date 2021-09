Sampdoria-Napoli, Spalletti ha scelto l’attacco: le ultimissime

Sampdoria-Napoli, Spalletti ha scelto l’attacco

Sampdoria-Napoli quinto turno di Serie A. Il Napoli di Spalletti è chiamato a vincere per riprendersi la vetta della classifica.

Spalletti ha sciolto le ultime riserve prima del fischio d’inizio. Contro la Sampdoria schiererà in campo lo stesso Napoli visto contro l’Udinese per 10/11. In difesa Amir Rrahmani ha vinto il ballottaggio con Kostas Manolas, quindi partirà da titolare per la terza volta consecutiva.

Secondo quanto riferisce Kiss Kiss Napoli, Spalletti ha scelto anche l’attacco: Matteo Politano vince il ballottaggio con Hirving Lozano. L’esterno italiano prenderà di nuovo una maglia da titolare e giocherà accato a Zielinski, Insigne e Osimhen.

