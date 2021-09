Napoli, Politano cambia agente. Divorzio con Davide Lippi, Ramadani in pole per sostituirlo

Napoli, cambio di agente per Matteo Politano

Come riportato da Nicolò Schira attraverso il suo acconut Twitter ufficiale, Matteo Politano è in procinto di cambiare agente. Ecco il tweet:

“Si infiamma anche per il mercato dei procuratori: l’esterno offensivo del Napoli Matteo Politano si separa dal suo storico agente Davide Lippi. In tanti hanno già sondato il terreno per accaparrarsi il 21 azzurro: in prima fila Fali Ramadani”.

