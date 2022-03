Napoli, spuntano tre opzioni per sostituire Lorenzo Insigne

La Gazzetta dello Sport dichiara che il Napoli avrebbe pensato tre opzioni per sostituire Lorenzo Insigne.

A fine stagione Lorenzo Insigne saluterà la squadra azzurra e l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport parla delle alternative in campo. Secondo il quotidiano infatti il Napoli avrebbe già pensato come muoversi per sostituire al meglio l’attuale capitano azzurro.

Dal quotidiano si legge:

“Chi sostituirà il Capitano? Ci sono le soluzioni interne che si chiamano Lozano, Ounas e anche Elmas, ma tatticamente Insigne ha anche altri compiti e caratteristiche che nessuno nell’attuale rosa del Napoli ha.”

