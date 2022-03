Napoli-Fabian Ruiz, partenza non esclusa: c’è l’opzione Liga

Fabian Ruiz potrebbe dire addio al Napoli a fine stagione.

La stagione calcistica è giusta quasi al termine e si inizia dunque a pensare ai giocatori che potrebbero salutare il club azzurro. Tra essi c’è Fabian Ruiz: la sua partenza non è affatto scontata poiché alcuni club spagnoli lo considerano una valida alternativa. Da aggiungere anche che il centrocampista spagnolo ha più volte dichiarato che gli sarebbe piaciuto tornare a casa propria.

Ecco cosa riporta a tal proposito la Gazzetta dello Sport

“Nel frattempo si fa concreta l’offensiva del Barcellona su Koulibaly e tra non molto si comprenderà su quali basi economiche si può partire il dialogo con il club azzurro. Restando in Spagna, Atletico e Real Madrid sono interessati a Fabian Ruiz che ha anch’egli il contratto in scadenza nel 2023 e nessun discorso concreto di rinnovo avviato. Una sua partenza non può essere esclusa.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, spuntano tre opzioni per sostituire Lorenzo Insigne

Cannavaro sulla corsa al primo posto: “Lo scudetto è un affare per quattro”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

8 marzo: in calo femminicidi, ma crescono ‘reati spia’