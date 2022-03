Calciomercato Napoli, contatti con l’Atletico Madrid: fissato il prezzo del talento azzurro

Calciomercato Napoli, contatti con l’Atletico Madrid

Calciomercato Napoli, contatti con l’Atletico Madrid per la cessione del talento azzurro Lozano che Aurelio De Laurentiis è pronto a lasciar partire.

Dalla Spagna arrivano nuove indiscrezioni e conferme per quanto riguarda il futuro del calciatore del Napoli. Il talento azzurro è pronto ad una nuova avventura, perché ora anche il Napoli si è convinto a lasciarlo partire. Infatti, come svelato da Todofichajes.com l’Atletico Madrid è pronto a chiudere per il trasferimento di Lozano. E’ il club spagnolo che ha messo gli occhi sull’attaccante del Napoli per la prossima sessione di mercato estiva. Tanto che già ci sarebbero stati già i primi contatti tra l’Atletico Madrid e il Napoli per l’acquisto di Lozano, ma anche con il suo agente Mino Raiola. E’ stesso l’allenatore del club spagnolo Diego Simeone a voler rinforzare il reparto d’attacco e per questo il tecnico argentino guarda in casa Napoli, dove c’è Lozano che può firmare con l’Atletico Madrid nei prossimi mesi. Il giocatore già nel recente passato ha svelato di voler una nuova grande sfida. Aurelio De Laurentiis avrebbe già fissato il prezzo a 35-40 milioni, Lozano ha un contratto in scadenza nel 2024.

