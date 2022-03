Napoli, quel gesto della squadra apprezzato da Spalletti

Nel corso dell’allenamenti di ieri Luciano Spalletti ha particolarmente apprezzato un gesto da parte di alcuni giocatori del Napoli.

Il quotidiano Il Mattino risposta un gesto avvenuto durante l’allenamento da parte di alcuni componenti della squadra azzurra. Il gesto è stato tanto apprezzato dal tecnico Luciano Spalletti.

“Ounas, Mertens, Elmas, Petagna hanno guidato la squadra che non è scesa in campo dall’inizio con il Milan e che ha affrontato una rappresentativa delle giovanili (non c’erano i big della Primavera che pure hanno giocato nel week end). Gli altri, dopo un lungo defatigante, hanno scelto di assistere alla partitella dei compagni al bordo del campo numero 2, anche se avevano avuto il via libera a tornare a casa terminata la loro seduta atletica. Un altro segnale che Spalletti ha assai apprezzato.”

