Grave lutto per Everton. Il nonno muore di Covid-19

Grave lutto per il brasiliano Everton seguito dal Napoli

Un grave lutto ha colpito Everto, giocatore Brasiliano accostato nelle ultime ore al Napoli. In mattinata è deceduto il nonno, dopo che nei mesi scorsi era stato contagiato dal Covid-19. A dare la notizia lo stesso giocatore, che tramite i social ha dichiarato:

“La tua dipartita mi ha spezzato il cuore, non avevo mai provato niente del genere prima. Sembra che il mondo sia crollato. Non ho parole per descrivere l’uomo che eri. Sei sempre stato presente nella mia vita. Sapere che ora sei tra le braccia di Cristo mi conforta”.

