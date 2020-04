Totti:”Non me ne vogliano CR7 e Messi, ma ecco il più forte per me è un altro”

Francesco Totti in diretta su instagram ha svelato la sua preferenza tra i giocatori affrontati in carriera

In una diretta su Instagram, l’ex capitano della Roma, Francesco Totti tra i tanti temi toccati ha svelato quale fosse il giocatore più forte affrontanto nel corso della sua carriera. Ecco quanto dichiarato: “Ronaldo il fenomeno è stato il top del top sotto tutti i punti di vista, senza togliere a Messi e Ronaldo ma lui era di un’altra categoria. Nella Lazio? Nesta, per me è il simbolo della Lazio. Uno dei giocatori più forti del mondo in difesa. Se mi fai questa domanda ti rispondo Alessandro. La Lazio poi ha avuto fior fiori di campioni: Vieri al top, Simeone, Marchegiani…””.

